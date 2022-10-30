Джикия рассказал, что хотел бы играть матчи сборной в России

Ранее стало известно, что российская национальная команда в ноябре проведет товарищеский матч с командой Таджикистана, который состоится в Душанбе

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия считает необходимым проведение матчей для сборной России по футболу, однако хотел бы, чтобы команда проводила игры дома. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

28 октября пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Таджикистана 17 ноября. Встреча пройдет в Душанбе.

"Понятно, что мало что знаю о сборной Таджикистана, у меня есть друзья, у которых, возможно, позже узнаю. Дай бог, получу вызов, соберемся и будем смотреть соперника", - рассказал Джикия.

"Не раз говорил, что матчи сборных нужны, но при всем уважении к командам, с которыми играем, хотелось бы играть дома, а не летать куда-то далеко и играть на выезде", - добавил футболист.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборные России от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. 24 сентября сборная России провела матч против команды Киргизии в Бишкеке, который завершился победой россиян со счетом 2:1.