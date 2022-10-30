Тарпищев: Медведев в финале турнира в Вене показал, что находится с хорошей форме

В воскресенье российский теннисист одержал волевую победу надо канадцем Денисом Шаповаловым и выиграл 15-й титул в карьере

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев смог переломить ход финального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене против представителя Канады Дениса Шаповалова благодаря хорошей форме и нервной системе. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

30 октября Медведев в финале турнира серии ATP 500 в Австрии победил Шаповалова со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Соревнования в Вене - первые, на которых Медведев выступал после травмы, полученной 8 октября в полуфинале турнира в Астане против серба Новака Джоковича.

"Конечно, [Денис] Шаповалов - непростой соперник, играет мощно и импульсивно, в финале принимал на удивление лучше, чем Даня [Медведев]. Была нервотрепка, но Медведев справился. По подаче Даня был чуть лучше, хотя оба хороши были в этом компоненте. Вторую половину встречи Даня адаптировался к Шаповалову и переломил в свою сторону матч. Нервная система в порядке, Медведев показал, что [находится] в хорошей форме", - сказал Тарпищев.

Медведеву 26 лет, он занимает четвертое место в рейтинге АТР. На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года, в том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. В субботу Медведев в четвертый раз квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который он выигрывал в 2020 году.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд турнира составляет около €2,4 млн. В 2020 году турнир выигрывал россиянин Андрей Рублев.