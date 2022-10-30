Нападающий "Ак Барса" Радулов может сыграть в матче КХЛ с ЦСКА

Нападающий был выведен из основного состава и не сыграл в матче с "Нефтехимиком"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Форвард казанского "Ак Барса" Александр Радулов может принять участие в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом журналистам в воскресенье рассказал главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок.

Радулов был выведен из основного состава перед матчем в воскресенье с "Нефтехимиком" (5:2) и не принял участия в игре.

"Вполне возможно, - ответил Знарок на вопрос, сыграет ли Радулов в следующем матче с ЦСКА. - Дали ему отдохнуть".

Знарок также ответил на вопрос, не скажется ли отрицательно на Радулове пропуск воскресной игры. "Он профессионал", - подчеркнул он.

Следующий матч "Ак Барс" проведет 1 ноября с действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА.