Даниил Медведев поднялся на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

Накануне россиянин стал победителем турнира в Австрии

ТАСС, 31 октября. Россиянин Даниил Медведев переместился с четвертого на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В воскресенье Медведев завоевал 15-й титул в карьере, обыграв канадца Дениса Шаповалова в финале турнира в Вене.

Андрей Рублев потерял одну позицию в рейтинге и теперь занимает девятое место. Его обошел представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, в воскресенье ставший победителем турнира в швейцарском Базеле. В первую десятку рейтинга вернулся поляк Хуберт Хуркач. Звание первой ракетки мира сохраняет испанец Карлос Алькарас.

Карен Хачанов переместился с 18-го места на 19-е, Аслан Карацев - с 60-го на 58-е, Роман Сафиуллин - с 93-го на 92-е, Павел Котов - с 96-го на 98-е.

В понедельник в Париже начнутся матчи первого круга основной сетки турнира серии "Мастерс". По итогам этих соревнований определятся последние участника Итогового турнира ATP. На оставшиеся две путевки претендуют Рублев, Оже-Альяссим, Хуркач и американец Тейлор Фритц. На Итоговый турнир ATP, который пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине, уже квалифицировались Алькарас и Медведев, а также испанец Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР от 31 октября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 6 730 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 5 810;

3 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5 655;

4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) - 5 510;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 5 035;

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4 360;

7 (7). Новак Джокович (Сербия) - 4 320;

8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3 725;

9 (8). Андрей Рублев (Россия) - 3 685;

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) - 3 220...

19 (18). Карен Хачанов (Россия) - 1 945...

58 (60). Аслан Карацев (Россия) - 795...

92 (93). Роман Сафиуллин (Россия) - 606...

98 (96). Павел Котов (Россия) - 564.