Александрова поднялась на 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

В первой десятке рейтинга две россиянки: Дарья Касаткина занимает восьмое место, Вероника Кудерметова - девятое

ТАСС, 31 октября. Россиянка Екатерина Александрова переместилась с 20-й на 19-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

В первой десятке рейтинга без изменений. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая расположилась на восьмом месте. Ее соотечественница Вероника Кудерметова занимает девятую строчку. Лидером рейтинга является представительница Польши Ига Свёнтек, второе место занимает теннисистка из Туниса Онс Жабер, третье - американка Джессика Пегула.

Людмила Самсонова потеряла одну позицию и теперь занимает 20-е место. Анастасия Потапова поднялась с 44-го на 43-е место, Анна Калинская - с 63-го на 62-е, Анна Блинкова - с 81-го на 80-е, Варвара Грачева - с 94-го на 93-е.

На этой неделе стартует Итоговый турнире WTA. Соревнования пройдут в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас) и завершатся 7 ноября. Касаткина выступит на турнире в одиночном разряде, Кудерметова - в парном.

Рейтинг WTA от 31 октября:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) - 10 335 очков;

2 (2). Онс Жабер (Тунис) - 4 555;

3 (3). Джессика Пегула (США) - 4 316;

4 (4). Коко Гауфф (США) - 3 271;

5 (5). Мария Саккари (Греция) - 3 121;

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 3 000;

7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) - 2 970;

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) - 2 935;

9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 795;

10 (10). Симона Халеп (Румыния) - 2 661...

19 (20). Екатерина Александрова (Россия) - 1 910;

20 (19). Людмила Самсонова (Россия) - 1 910...

43 (44). Анастасия Потапова (Россия) - 1 119...

62 (63). Анна Калинская (Россия) - 886...

80 (81). Анна Блинкова (Россия) - 750...

93 (94). Варвара Грачева (Россия) - 661.