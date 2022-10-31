Карякин сообщил, что бывший чемпион мира по шахматам Карпов находится в больнице

Сергей Карякин рассказал, что находится на связи с помощниками Анатолия Карпова

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в больнице после неудачного падения. Об этом сообщил ТАСС в понедельник шахматист Сергей Карякин.

"Он находится в больнице, - сказал Карякин. - Неудачно упал".

31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в своем Telegram-канале сообщил, что Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных и введен в искусственную кому. Позднее помощник Карпова Альберт Степанян в беседе с ТАСС опроверг эту информацию.

"Я на связи с помощниками Анатолия Евгеньевича. Знаю, что все не так, как пишут в телеграм-каналах. Хочется просто пожелать здоровья Анатолию Евгеньевичу", - добавил гроссмейстер.

Карпову 71 год, он является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР (1985, 1989), шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратным чемпионом СССР (1976, 1983, 1988). Также он девять раз становился обладателем шахматного "Оскара" - награды, присуждавшейся лучшему игроку года (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984).

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