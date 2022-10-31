31 октября, 13:47
Зимние олимпийские виды спорта

В Международной федерации лыжного спорта заявили, что Россия оплатила взнос за новый сезон

Размер взноса составляет примерно €2 тыс.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) получила от России ежегодный членский взнос за сезон-2022/23. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе FIS.

"Членский взнос от России был выплачен, - сказал собеседник ТАСС. - У России три голоса в FIS, поэтому размер взноса составляет примерно €2 тыс. Члены FIS взносы выплачивают ежегодно".

22 октября FIS объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
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