Тарасова: Гран-при в Казани не станет менее интересным после снятия Муравьевой и Усачевой

Спортсменки были перераспределены на другие этапы турнира

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Этап серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани не потеряет в интересе после отказа от участия Софьи Муравьевой и Дарьи Усачевой. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В понедельник генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил ТАСС, что Муравьева и Усачева перераспределены на другие этапы из-за проблем со здоровьем. На этап в Казани заявлена к участию олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева.

"Что мы с вами можем сделать, если у них травмы? Если кому-то неинтересно, пусть не смотрят. Да, конечно, менее интересным этап от этого не станет", - сказала Тарасова.

Этап в Казани пройдет с 4 по 6 ноября.