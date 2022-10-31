Биатлонист Латыпов не планирует переходить в лыжные гонки

В субботу Эдуард Латыпов победил в лыжной индивидуальной гонке в Алдане

ТАСС, 31 октября. Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине биатлонист Эдуард Латыпов не собирается переходить в лыжные гонки. Об этом он рассказал в понедельник газете "Спорт-Экспресс".

29 октября Латыпов одержал победу в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 10 км на Всероссийских открытых соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане.

На вопрос, не возникают ли мысли поменять вид спорта, Латыпов ответил: "Нет, мне нравится, чем я занимаюсь, биатлон люблю. Да и лыжи люблю, но совокупность стрельбы и бега на лыжах мне ближе", - сказал Латыпов.

"Таких мыслей, чтобы придумать для себя челлендж с лыжными гонками, нет. У нас сезон с лыжниками проходит в разных местах, графики разные, сложно совместить. Если будет такая возможность, если соревнования будут немножко расходиться, то могу попробовать. Это нужно смотреть по сезону, по текущему состоянию, и важно, чтобы лыжные соревнования шли не в ущерб своей подготовке и своим гонкам в биатлоне. Если все сойдется в сезоне, то почему бы нет?" - добавил биатлонист.

Латыпову 28 лет, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине он завоевал бронзовые награды в гонке преследования, эстафете и смешанной эстафете. Также на его счету бронза чемпионата мира - 2021 в эстафете и серебро первенства Европы в смешанной эстафете (2020).