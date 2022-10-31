31 октября, 14:15
Летние олимпийские виды спорта

Владимир Лисин является единственным россиянином, претендующим на руководящие посты в ISSF

Владимир Лисин является единственным россиянином, претендующим на руководящие посты в ISSF
Президент ISSF Владимир Лисин
© Михаил Метцель/ ТАСС

Лисин претендует на переизбрание на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Владимир Лисин является единственным представителем России, который будет претендовать на руководящие посты в Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) на генеральной ассамблее организации. Об этом стало известно в понедельник из списка кандидатов на выборные должности в ISSF, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Генеральная ассамблея ISSF пройдет 30 ноября в египетском Шарм-эш-Шейхе. Лисин, согласно документу представляющий, помимо России, также Кипр, претендует на переизбрание на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы. Его единственным соперником на выборах будет итальянец Лучано Росси.

На генеральной ассамблее ISSF будут также избраны вице-президенты, члены исполкома и председатели 11 различных комитетов.

Лисину 66 лет, он является президентом ISSF c 2018 года, ранее он возглавлял Европейскую стрелковую конфедерацию. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация