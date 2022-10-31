Владимир Лисин является единственным россиянином, претендующим на руководящие посты в ISSF

Лисин претендует на переизбрание на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Владимир Лисин является единственным представителем России, который будет претендовать на руководящие посты в Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) на генеральной ассамблее организации. Об этом стало известно в понедельник из списка кандидатов на выборные должности в ISSF, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Генеральная ассамблея ISSF пройдет 30 ноября в египетском Шарм-эш-Шейхе. Лисин, согласно документу представляющий, помимо России, также Кипр, претендует на переизбрание на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы. Его единственным соперником на выборах будет итальянец Лучано Росси.

На генеральной ассамблее ISSF будут также избраны вице-президенты, члены исполкома и председатели 11 различных комитетов.

Лисину 66 лет, он является президентом ISSF c 2018 года, ранее он возглавлял Европейскую стрелковую конфедерацию.