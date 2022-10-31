Украинская ассоциация потребовала исключить Российский футбольный союз из ФИФА и УЕФА

Это связано с решением разрешить командам из новых регионов России и Крыма участвовать в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой

ТАСС, 31 октября. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава членов организаций. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба УАФ.

Обращение будет направлено в связи с решением разрешить командам из новых регионов России и Крыма участвовать в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой (ФНЛ). Также исполком УАФ обратился в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из числа участников чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в связи с "систематическими проявлениями нарушений прав человека" и "вероятную причастность" к специальной военной операции на Украине.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что удалось договориться с РФС об интеграции Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в регулярные чемпионаты по футболу. В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24, а детско-юношеские команды - во всероссийских соревнованиях с 2023 года. Также прорабатывается вопрос о вхождении в состав РФС футбольных федераций Севастополя и Крыма.

В 2015 году ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях. Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола ФИФА из-за ситуации на Украине отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций до дополнительного уведомления.