РФС рассмотрит обращение "Сочи" по эпизоду с пенальти в матче с "Уралом"

Матч прошел в воскресенье и завершился со счетом 2:2

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит обращение "Сочи" по эпизоду с назначенным пенальти в ворота команды в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала". Об этом ТАСС во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.

30 октября "Сочи" дома сыграл вничью с "Уралом" со счетом 2:2. На 69-й минуте защитник "Сочи" Иван Миладинович нарушил правила на форварде "Урала" Алексее Каштанове в штрафной площади, главный арбитр встречи Антон Фролов после помощи видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота сочинского клуба.

"ЭСК РФС рассмотрит обращение "Сочи" по эпизоду с назначенным в ворота клуба на 69-й минуте пенальти. Также ЭСК РФС рассмотрит обращение футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" по трем эпизодам. Будут изучены следующие решения: неназначение пенальти на 46-й минуте, назначение пенальти и показ второй желтой карточки Кириллу Гоцуку на третьей добавленной ко второму тайму минуте, а также засчитанный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

"Пари Нижний Новгород" проиграл 30 октября в гостях "Крыльям Советов" со счетом 1:2.