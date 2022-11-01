В Международной федерации бобслея заявили, что Россия должна выплачивать ежегодные взносы

Членский взнос составляет €400

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не приостанавливала членство Федерации бобслея России, поэтому она должна выплачивать ежегодный членский взнос в полном объеме. Об этом ТАСС сообщил во вторник исполнительный директор IBSF Райк Бауэрфейнд.

"IBSF не приостанавливала членство Федерации бобслея России, и поэтому для нее действителен полный членский взнос в размере 400 евро, который был уплачен", - сказал Бауэрфейнд.

В Федерации бобслея России ТАСС пояснили, что членские взносы выплачиваются по окончании каждого сезона, а выплата за сезон-2022/23 будет произведена летом 2023 года во время следующего конгресса IBSF, в котором представители от России будут участвовать на правах полноценных членов международной организации.

Российские спортсмены по решению Международной федерации бобслея и скелетона из-за обострения ситуации на Украине временно лишены права выступать на зарубежных стартах.