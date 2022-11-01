1 ноября, 11:45
ATP

Тарпищев считает, что Рублев победил Изнера на турнире в Париже за счет скорости

Тарпищев считает, что Рублев победил Изнера на турнире в Париже за счет скорости
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Максим Григорьев/ ТАСС

Россиянин обыграл американца в матче второго круга турнира в двух сетах

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев обыграл американца Джона Изнера на турнире серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже за счет скорости. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Рублев победил Изнера в матче второго круга со счетом 6:2, 6:3.

"То, что Рублев прошел дальше - это ожидалось. Он был фаворит в этой паре и по логике должен был выиграть, - сказал Тарпищев. - Изнера [Рублев] обыграл за счет скорости, просто его задавил".

Следующий соперник Рублева определится позднее. Матчи третьего круга пройдут 3 ноября. Турнир в Париже завершится 6 ноября. 

Теги:
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATP
© Информационное агентство ТАСС
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