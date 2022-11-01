Министры спорта стран БРИКС обсудили дальнейшее сотрудничество

В ходе встречи Россия предложила учредить Марафонскую лигу БРИКС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министры спорта стран БРИКС провели встречу в режиме видео-конференц-связи и обсудили дальнейшее сотрудничество. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минспорта России.

В мероприятии приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гао Чжидань, министр искусства и культуры Южно-Африканской Республики Нкосинати Эммануэль "Нати" Мтетва, министр по делам гражданского общества Бразилии Роналдо Виейра Бенто и министр по делам молодежи и спорта Индии Анураг Сингх Тхакур.

В ходе встречи Россия предложила учредить Марафонскую лигу БРИКС. Проект предусматривает объединение наиболее массовых марафонов стран БРИКС в единую крупнейшую в мире серию соревнований на основе российских марафонов (Москва, Санкт-Петербург, Казань).

"Спортивное сотрудничество стран БРИКС строится в духе партнерства, равенства, взаимного уважения и отсутствия дискриминации, - отметил Матыцин. - Считаем, что в 2023 году одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества должен стать в том числе студенческий спорт".