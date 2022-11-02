Черчесов считает, что лучшие матчи Дзюбы в футбольном клубе "Адана Демирспор" еще впереди

Дзюба не выходил на поле в матчах чемпионата Турции с 15 октября

ТАСС, 2 ноября. Лучшие матчи российского футболиста Артема Дзюбы в турецком клубе "Адана Демирспор" еще впереди. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" в среду высказал главный тренер венгерского "Ференцвароша", бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.

Дзюба не выходил на поле в матчах чемпионата Турции с 15 октября. Российский нападающий не попадал в заявку команды на последние две встречи первенства.

"Проблема, на мой взгляд, в том, что Артем появился в составе в самом конце трансферной кампании, когда состав, связи и тактика уже были наиграны. Иногда даже классного исполнителя тяжело вписать, если ситуация не складывается в его пользу. Но убежден, что лучшие матчи Дзюбы еще впереди", - сказал Черчесов.

18 августа "Адана Демирспор" объявил о подписании контракта с Дзюбой на один год с возможностью продления на один сезон. В чемпионате Турции 34-летний россиянин провел четыре матча, в которых забил один мяч. В кубке страны он выходил на поле однажды.