CAS рассмотрит апелляции российских клубов на решение ФИФА по легионерам 21 ноября

Апелляцию на решение подали "Зенит", "Динамо", ЦСКА, "Локомотив", "Рубин", "Сочи", "Краснодар" и "Ростов"

ТАСС, 2 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции восьми российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении выступающих в стране иностранных игроков. Об этом сообщается в среду на официальном сайте CAS.

Апелляцию на решение ФИФА подали петербургский "Зенит", московские "Динамо", ЦСКА и "Локомотива", казанский "Рубин", "Сочи", "Краснодар" и "Ростов".

21 июня ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Согласно этому решению, если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигли взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 года и если иное не согласовано в письменной форме, эти игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие трудовых договоров со своими клубами до 30 июня 2023 года.