Федерация гребного спорта России выдвинула Станислава Позднякова на пост президента ОКР

Президиум организации выдвинул кандидатуру Алексея Свирина в члены исполкома Олимпийского комитета России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президиум Федерации гребного спорта России (ФГСР) на последнем заседании выдвинул Станислава Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС в среду сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.

"Состоялось заседание президиума Федерации гребного спорта России, на котором было принято единогласное решение выдвинуть Станислава Позднякова на должность президента Олимпийского комитета России", - сказал Свирин.

Президиум ФГСР выдвинул кандидатуру Свирина в члены исполкома ОКР.

Выборы президента и руководящего состава ОКР пройдут 20 декабря. 29 сентября Поздняков заявил, что будет переизбираться на новый срок.

Позднякову 49 лет, он возглавляет ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования. Во время спортивной карьеры стал четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на сабле и десятикратным чемпионом мира.