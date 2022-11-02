Предварительной причиной смерти бойца ММА Писарева стало отравление опиоидами

Спортсмен скончался во сне в возрасте 33 лет

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Отравление опиоидами является предварительной причиной смерти бойца смешанного стиля (ММА) Александра Писарева. Об этом ТАСС в среду рассказали в команде спортсмена.

Как ранее сообщили ТАСС в команде спортсмена, Писарев умер во сне, ему было 33 года. По сообщению Главного следственного управления СК по Московской области, 30 октября спортсмен и его супруга в присутствии родственников почувствовали недомогание. Супруга Писарева все еще находится в больнице.

"По предварительным данным, [причина смерти] - отравление опиоидами. Откуда конкретно они взялись и что стало причиной - мы пока не знаем, - сказал собеседник агентства. - Окончательные результаты экспертизы будут известны в течение пары дней".

Писарев выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Последний поединок провел в феврале 2020 года, проиграв Максиму Усояну. Всего в ММА он провел пять поединков, одержав три победы и потерпев два поражения. Он является чемпионом Москвы по рукопашному бою, чемпионом Москвы по грэпплингу, чемпионом центрального федерального округа по ММА и финалистом чемпионата Европы по ММА.