Тренера российских гимнастов Андрея Родионенко выдвинули на премию "Эпоха в спорте"

Специалист возглавляет сборную страны с 2005 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) выдвинула главного тренера сборной страны Андрея Родионенко в качестве номинанта Национальной премии в области физической культуры и спорта "Гордость России" в категории "Эпоха в спорте". Об этом ТАСС сообщили в среду в ФСГР.

Андрей Родионенко, в разное время добивавшийся успехов вместе с мужской и женской сборными Советского Союза, возглавил сборную России по спортивной гимнастике в 2005 году. На Играх в Токио отечественные гимнасты сумели завоевать золотые медали как в мужском, так и женском командном первенствах. Россияне в столице Японии также выиграли две серебряные и четыре бронзовые награды.

Национальная спортивная премия была учреждена правительством РФ в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. В 2022 году в 11 конкурсных номинациях будут определены 18 лауреатов, каждый из которых получит премию в 1 миллион рублей. Торжественное награждение лауреатов Национальной спортивной премии состоится в декабре 2022 года.