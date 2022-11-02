Левитин открыл международный турнир по настольному теннису на Урале

В соревнованиях примут участие около 600 спортсменов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Пятые всероссийские и международные соревнования по настольному теннису "Кубок Александра Захарова" в честь первого директора клуба настольного тенниса УГМК стартовали в Верхней Пышме (Свердловская область). В открытии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили в среду в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Мне очень приятно быть на турнире в память о человеке, который был влюблен в настольный теннис очень сильно, если сказать мягко, - сказал Левитин. - По сути, он дал начало развитию настольного тенниса в Свердловской области. Жаль, что его сегодня нет с нами, но здесь сегодня собралась большая семья настольного тенниса".

Помощник президента РФ отметил, что проведение кубка в 2022 году приобретает особое значение, так как в условиях санкций спортсмены не могут выезжать на состязания за рубеж. К турниру в Свердловской области присоединились гости из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Всего в соревнованиях примут участие около 600 спортсменов.

Захаров являлся первым директором клуба настольного тенниса УГМК, первым вице-президентом Федерации настольного тенниса России, директором клубного чемпионата России. При его непосредственном участии созданы клубы настольного тенниса УГМК (2007 год) и "Горизонт" (2008 год).