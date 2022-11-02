Ветераны баскетбола со всей России примут участие в турнире в Кисловодске

Соревнования пройдут с 4 по 6 ноября

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Турнир по баскетболу среди ветеранов соберет в Кисловодске Ставропольского края около 50 спортсменов со всей страны. Об этом ТАСС в среду сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"С 4 по 6 ноября в Кисловодске пройдет турнир по баскетболу среди ветеранов этого вида спорта под названием "Сила России V единстве". На соревнования приедут около 50 спортсменов из Крыма, Владивостока, Казани, Самары и других городов страны", - сказал Моисеев.

По его словам, в соревнованиях будут участвовать мастера спорта СССР и РФ. Участники в составе восьми команд разыграют Кубок Дня народного единства. Также свои игры спортсмены посвятят памяти лидера ветеранского баскетбола Ставрополья Николаю Лобжанидзе.

"Одна из главных целей предстоящего турнира - установление и укрепление дружественных, спортивных связей между регионами и городами страны", - рассказал глава Кисловодска.