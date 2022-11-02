Чесноков считает некритичным поражение Касаткиной от Свёнтек на Итоговом турнире WTA

Россиянка уступила представительнице Польши в первом туре группового турнира в двух сетах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина еще может выйти в полуфинал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), поэтому в поражении от Иги Свёнтек из Польши в первом туре группового этапа соревнований ничего страшного нет. Такое мнение ТАСС в среду высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В ночь на среду Касаткина уступила Свёнтек со счетом 2:6, 3:6. Во втором туре Касаткина сыграет с американкой Кори Гауфф, уступившей в первом матче француженке Каролин Гарсии (4:6, 3:6).

"Я считаю, в поражении от Свёнтек ничего страшного нет, - сказал Чесноков. - Свёнтек в этом году играет лучше, чем кто-либо, выиграла два турнира Большого шлема. Начало нормальное, выйти из группы можно и с одной победой, у нее в соперницах Гауфф и Гарсия".

"Гарсия может встать не с той ноги и все будет попадать, но ее может что-то напугать, и тогда игра не пойдет, она нестабильный игрок. Даже если Дарья никого не обыграет, ничего страшного, нас шесть лет не было на Итоговом турнире. Если она будет хороший теннис показывать, то сможет пройти дальше", - добавил собеседник агентства.

Касаткиной 25 лет, она занимает восьмое место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла шесть турниров под эгидой организации в одиночном разряде, в 2022 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Действующей победительницей соревнований является испанка Гарбинье Мугуруса. Итоговый турнир WTA завершится 7 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.