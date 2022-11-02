Состязания по гонкам, ММА и хоккею пройдут на вторых тестовых соревнованиях "Игр будущего"

Мероприятия стартуют 24 ноября в Казани

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Вторые тестовые соревнования "Игр будущего" начнутся в Казани 24 ноября, состязания будут включать в себя три новые фиджитал-дисциплины: гонки, смешанные единоборства (ММА) и хоккей. Об этом журналистам в среду сообщили организаторы соревнований.

"Соревнования стартуют 24 ноября и будут включать три новые фиджитал-дисциплины: гонки (Assetto Corsa + картинг), единоборства (Mortal Kombat 11 + MMA) и хоккей (NHL 22 + хоккей 3х3)", - сообщили организаторы.

24 ноября фиджитал-игры откроют соревнования по гонкам нового формата: участникам предстоит пройти 20 кругов в заезде на картинге и 10 виртуальных кругов на базе симулятора Assetto Corsa. Результаты квалификации будут учитываться на старте заездов.

26 ноября в турнире по фиджитал-единоборствам выступят команды в весовой категории до 73 кг. Бойцы проведут одну встречу в игре Mortal Kombat 11, а затем покажут свою физическую подготовку в боях по правилам MMA.

10-11 декабря фиджитал-команды сразятся в хоккейном турнире. Сначала спортсмены сыграют в NHL 22 в режиме Threes Eliminator, а затем выйдут на лед по правилам хоккея 3х3.

Фиджитал-игры - тестовые соревнования, проводимые в преддверии международного турнира "Игры будущего". Первые киберспортивные "Игры будущего" пройдут в Казани в 2024 году. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.