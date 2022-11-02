Главный тренер "Крыльев Советов" Осинькин заявил, что не собирается покидать команду

Ранее сообщалось, что Игорь Осинькин является основным кандидатом на пост главного тренера "Сочи"

ТАСС, 2 ноября. Главный тренер самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Игорь Осинькин намерен продолжить работу с командой. Об этом он в среду сообщил газете "Спорт-Экспресс".

2 ноября портал Sport24 сообщил, что Осинькин является основным кандидатом на пост главного тренера "Сочи".

"Со мной никто не связывался. У нас в "Крыльях" своя история. Я работаю дальше и никуда не собираюсь", - сказал Осинькин.

Осинькину 57 лет, он возглавил "Крылья Советов" летом 2020 года. По итогам сезона-2020/21 самарский клуб стал победителем первенства Футбольной национальной лиги и вернулся в высший дивизион чемпионата России. В прошедшем сезоне чемпионата страны самарский клуб занял восьмое место в турнирной таблице, показав лучший результат с 2008 года, когда команда стала шестой в национальном первенстве. Также под руководством Осинькина "Крылья Советов" вышли в финал Кубка России в сезоне-2020/21, уступив в решающем матче московскому "Локомотиву" со счетом 1:3. В июле специалист продлил контракт с самарской командой до 2025 года.

"Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. На счету команды 17 очков по итогам 15 матчей. В следующем туре подопечные Осинькина 6 ноября встретятся на выезде с московским "Торпедо".