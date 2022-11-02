2 ноября, 16:33 Фигурное катание

Авербух считает, что изменения в составе на этап Гран-при в Казани не повлияли на Валиеву

Ранее стало известно, что Софья Муравьева и Дарья Усачева перераспределены на другие этапы из-за проблем со здоровьем