2 ноября, 16:33
Фигурное катание

Авербух считает, что изменения в составе на этап Гран-при в Казани не повлияли на Валиеву

Ранее стало известно, что Софья Муравьева и Дарья Усачева перераспределены на другие этапы из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Наличие или отсутствие конкуренток никак не влияет на статус фаворита этапа Гран-при России в Казани олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Такое мнение ТАСС в среду высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

"Камила в любом случае была бы абсолютным фаворитом этого турнира. Отсутствие девочек никак на это не влияет. Камила идет по своей программе, которую ставили тренеры во главе с Этери Георгиевной [Тутберидзе]. Конечно, она будет идти на сложные прыжки", - сказал Авербух.

В понедельник генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Софья Муравьева и Дарья Усачева перераспределены на другие этапы из-за проблем со здоровьем.

Этап в Казани пройдет с 4 по 6 ноября. 

Теги:
Фигурное катаниеАвербух, Илья ИзяславичВалиева, Камила Валерьевна
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