Гол и передача Гусева помогли СКА обыграть "Сочи" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2

ТАСС, 2 ноября. Петербургский СКА со счетом 5:2 обыграл "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 11 475 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Педан (18-я минута), Степан Фальковский (42), Марат Хуснутдинов (52), Никита Гусев (53) и Василий Глотов (56). У проигравших отличились Никита Феоктистов (5) и Андрей Алтыбармакян (40).

Олимпийский чемпион Гусев подписал контракт со СКА 1 ноября. В игре с "Сочи", кроме заброшенной шайбы, он отметился результативной передачей. Гусев выступал за СКА в прошлом сезоне, после истечения срока контракта он стал неограниченно свободным агентом. Нападающий также выступал за петербургский клуб с 2015 по 2019 год, в сезоне-2016/17 он стал обладателем Кубка Гагарина.

СКА одержал восьмую победу подряд и с 49 очками после 26 игр занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Сочи" потерпел десятое поражение подряд и располагается на последнем, 11-м месте в Западной конференции, набрав 9 очков в 23 матчах.

В следующем матче СКА 5 ноября примет магнитогорский "Металлург". "Сочи" днем ранее на выезде сыграет с "Северсталью" из Череповца.

В другом матче дня минское "Динамо" в гостях победило китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 26 19 3 2 1 0 1 96-45 49 2 ЦСКА 24 14 2 1 1 2 4 77-51 37 3 Динамо М 26 13 1 2 4 0 6 68-50 36 4 Локомотив 24 13 1 1 2 1 6 60-49 33 5 Торпедо 25 12 1 2 0 1 9 69-55 31 6 Витязь 25 7 2 2 5 1 8 60-60 28 7 Спартак 26 8 2 1 1 4 10 50-68 27 8 Динамо Мн 26 7 2 2 1 3 11 65-72 26 9 Северсталь 25 6 1 2 4 1 11 68-77 23 10 Куньлунь РС 27 6 2 1 2 1 15 59-79 21 11 Сочи 23 3 0 0 0 3 17 44-81 9