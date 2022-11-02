2 ноября, 19:14
КХЛ

Гол и передача Гусева помогли СКА обыграть "Сочи" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2

ТАСС, 2 ноября. Петербургский СКА со счетом 5:2 обыграл "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 11 475 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Педан (18-я минута), Степан Фальковский (42), Марат Хуснутдинов (52), Никита Гусев (53) и Василий Глотов (56). У проигравших отличились Никита Феоктистов (5) и Андрей Алтыбармакян (40).

Олимпийский чемпион Гусев подписал контракт со СКА 1 ноября. В игре с "Сочи", кроме заброшенной шайбы, он отметился результативной передачей. Гусев выступал за СКА в прошлом сезоне, после истечения срока контракта он стал неограниченно свободным агентом. Нападающий также выступал за петербургский клуб с 2015 по 2019 год, в сезоне-2016/17 он стал обладателем Кубка Гагарина.

СКА одержал восьмую победу подряд и с 49 очками после 26 игр занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Сочи" потерпел десятое поражение подряд и располагается на последнем, 11-м месте в Западной конференции, набрав 9 очков в 23 матчах.

В следующем матче СКА 5 ноября примет магнитогорский "Металлург". "Сочи" днем ранее на выезде сыграет с "Северсталью" из Череповца.

В другом матче дня минское "Динамо" в гостях победило китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

СКА

26

19

3

2

1

0

1

96-45

49

2

ЦСКА

24

14

2

1

1

2

4

77-51

37

3

Динамо М

26

13

1

2

4

0

6

68-50

36

4

Локомотив

24

13

1

1

2

1

6

60-49

33

5

Торпедо

25

12

1

2

0

1

9

69-55

31

6

Витязь

25

7

2

2

5

1

8

60-60

28

7

Спартак

26

8

2

1

1

4

10

50-68

27

8

Динамо Мн

26

7

2

2

1

3

11

65-72

26

9

Северсталь

25

6

1

2

4

1

11

68-77

23

10

Куньлунь РС

27

6

2

1

2

1

15

59-79

21

11

Сочи

23

3

0

0

0

3

17

44-81

9

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

25

16

1

0

0

3

5

80-59

37

2

Салават Юлаев

24

12

0

3

2

2

5

66-43

34

3

Автомобилист

24

12

2

1

0

1

8

75-63

31

4

Сибирь

26

8

2

4

1

1

10

63-59

30

5

Адмирал

25

5

2

5

2

2

9

46-53

28

6

Авангард

25

11

0

0

2

1

11

68-71

25

7

Барыс

26

10

1

1

1

0

13

58-77

25

8

Трактор

26

8

2

1

1

2

12

58-67

25

9

Ак Барс

24

6

4

0

1

3

10

54-59

24

10

Амур

24

5

2

1

2

2

12

45-69

20

11

Нефтехимик

24

6

2

1

0

1

14

58-80

19

  

Теги:
КХЛ
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