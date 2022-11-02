Гол и передача Гусева помогли СКА обыграть "Сочи" в матче КХЛ

ТАСС, 2 ноября. Петербургский СКА со счетом 5:2 обыграл "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 11 475 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Педан (18-я минута), Степан Фальковский (42), Марат Хуснутдинов (52), Никита Гусев (53) и Василий Глотов (56). У проигравших отличились Никита Феоктистов (5) и Андрей Алтыбармакян (40).
Олимпийский чемпион Гусев подписал контракт со СКА 1 ноября. В игре с "Сочи", кроме заброшенной шайбы, он отметился результативной передачей. Гусев выступал за СКА в прошлом сезоне, после истечения срока контракта он стал неограниченно свободным агентом. Нападающий также выступал за петербургский клуб с 2015 по 2019 год, в сезоне-2016/17 он стал обладателем Кубка Гагарина.
СКА одержал восьмую победу подряд и с 49 очками после 26 игр занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Сочи" потерпел десятое поражение подряд и располагается на последнем, 11-м месте в Западной конференции, набрав 9 очков в 23 матчах.
В следующем матче СКА 5 ноября примет магнитогорский "Металлург". "Сочи" днем ранее на выезде сыграет с "Северсталью" из Череповца.
В другом матче дня минское "Динамо" в гостях победило китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:2).
1
СКА
26
19
3
2
1
0
1
96-45
49
2
ЦСКА
24
14
2
1
1
2
4
77-51
37
3
Динамо М
26
13
1
2
4
0
6
68-50
36
4
Локомотив
24
13
1
1
2
1
6
60-49
33
5
Торпедо
25
12
1
2
0
1
9
69-55
31
6
Витязь
25
7
2
2
5
1
8
60-60
28
7
Спартак
26
8
2
1
1
4
10
50-68
27
8
Динамо Мн
26
7
2
2
1
3
11
65-72
26
9
Северсталь
25
6
1
2
4
1
11
68-77
23
10
Куньлунь РС
27
6
2
1
2
1
15
59-79
21
11
Сочи
23
3
0
0
0
3
17
44-81
9
1
Металлург
25
16
1
0
0
3
5
80-59
37
2
Салават Юлаев
24
12
0
3
2
2
5
66-43
34
3
Автомобилист
24
12
2
1
0
1
8
75-63
31
4
Сибирь
26
8
2
4
1
1
10
63-59
30
5
Адмирал
25
5
2
5
2
2
9
46-53
28
6
Авангард
25
11
0
0
2
1
11
68-71
25
7
Барыс
26
10
1
1
1
0
13
58-77
25
8
Трактор
26
8
2
1
1
2
12
58-67
25
9
Ак Барс
24
6
4
0
1
3
10
54-59
24
10
Амур
24
5
2
1
2
2
12
45-69
20
11
Нефтехимик
24
6
2
1
0
1
14
58-80
19