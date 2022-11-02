Андрей Рублев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Также в среду на турнир отобрался канадец Феликс Оже-Альяссим

ТАСС, 2 ноября. Россиянин Андрей Рублев квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Об этом стало известно в среду после поражений американца Тэйлора Фрица и поляка Хуберта Хуркача на турнире серии "Мастерс" в Париже.

В Итоговом турнире ATP примут участие восемь теннисистов. Вместе с Рублевым в среду на соревнование квалифицировался канадец Феликс Оже-Альяссим. Ранее на турнир отобрались россиянин Даниил Медведев, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович. Джокович примет участие в турнире как победитель турнира Большого шлема (Уимблдона), остальные теннисисты отобрались по рейтингу.

Рублеву 25 лет, он в третий раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир ATP. На счету россиянина 12 титулов под эгидой организации. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в дуэте с Анастасией Павлюченковой, в составе сборной России - обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала.

Турнир пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине.