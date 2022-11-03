Самсонов рассказал, что продолжает общаться с российскими хоккеистами "Вашингтона"

Российский голкипер выступал за столичный клуб с 2018 по 2022 год

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Илья Самсонов после ухода из "Вашингтона" продолжает общаться с игроками столичной команды. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Воспитанник магнитогорского "Металлурга" выступал за "Вашингтон" с 2018 по 2022 год. Первый матч в нынешнем сезоне Самсонов провел против бывшей команды.

"Конечно, постоянно с ними общаюсь. Больше с Женей Кузнецовым, иногда Дима Орлов звонит, да и, в принципе, со всеми. С Саней Алексеевым (выступает в системе "Вашингтона" - прим. ТАСС), Саша Овечкин всегда немного занят, но пару раз созванивались, - сказал Самсонов. - У нас отличные отношения - мы же четыре года были вместе, это нелегко забыть. Поэтому стараемся всегда общаться, всегда поддерживать друг друга".

Овечкин звонил Самсонову после того, как стало известно, что столичный клуб не станет предлагать вратарю новый контракт. "Саша [Овечкин] позвонил мне, спрашивал, что там произошло, куда я поеду потом. Я ему говорил, что пока не знаю, в ближайшее время определимся. И буквально на следующий день мы подписали контракт с "Торонто", - вспомнил Самсонов.