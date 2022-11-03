3 ноября, 06:33
Биатлон

Призер Олимпийских игр биатлонистка Нигматуллина пропустит сезон из-за беременности

Призер Олимпийских игр биатлонистка Нигматуллина пропустит сезон из-за беременности
Ульяна Нигматуллина
© Станислав Красильников/ ТАСС

В сентябре спортсменка пропустила летний чемпионат России из-за учебы

ТАСС, 3 ноября. Двукратный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине Ульяна Нигматуллина пропустит предстоящий сезон из-за беременности. Об этом спортсменка рассказала в четверг в подкасте "Два дела сразу".

В сентябре спортсменка пропустила летний чемпионат России из-за учебы.

"Я не буду выступать в предстоящем зимнем сезоне, так как отвлекусь на серьезную миссию - рождение ребенка, - сказала Нигматуллина. - Идет обратный отсчет, это событие должно произойти в начале февраля".

Нигматуллиной 28 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете. 

Теги:
Биатлон
© Информационное агентство ТАСС
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