Олимпийский чемпион Устюгов пропустит первый этап Кубка России по лыжным гонкам

Соревнования пройдут в Хакасии с 19 по 20 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит первый этап Кубка России. Об этом ТАСС в четверг сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Первый этап пройдет в поселке Вершины Тёи в Хакасии с 19 по 20 ноября. Второй этап состоится там же с 30 ноября по 4 декабря.

"Он не выступит [на первом этапе], - сказала Вяльбе. - Далее будем смотреть по состоянию и рекомендациям доктора".

Ожидалось, что Устюгов после олимпийского сезона завершит карьеру, однако 30-летний лыжник принял решение ее продолжить.