Родившиеся в России гимнастки Салос и Каменщикова получили гражданство Белоруссии

Обе спортсменки имели право выступать за Белоруссию, получив спортивное гражданство страны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Анастасия Салос и Анна Каменщикова, родившиеся в России и выступающие в художественной гимнастике, официально получили белорусское гражданство. Об этом ТАСС в четверг сообщила главный тренер сборной Белоруссии по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

"Анастасия Салос и Анна Каменщикова официально получили гражданство Белоруссии, - сказала Лепарская. - Хочется поздравить их с этим знаменательным событием".

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о принятии в белорусское гражданство 355 человек, среди которых были пять спортсменов из Российской Федерации. Как сообщила пресс-служба президента страны, эти спортсмены уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах.

Салос 20 лет, она родилась в Барнауле, где в четыре года начала заниматься художественной гимнастикой. В 2014 году спортсменка переехала в Белоруссию и позднее стала выступать за сборную страны. В активе Салос три бронзовые медали чемпионатов мира, а также две серебряные и три бронзовые награды европейских первенств.

Каменщиковой 19 лет, первые шаги в художественной гимнастике она делала в городе Находка Приморского края, позднее вместе с родителями переехала в Минск. В 2018 году спортсменка стала серебряным призером юниорского чемпионата Европы в упражнении с булавами и заняла четвертое место в личном многоборье на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.

Обе спортсменки имели право выступать за Белоруссию, получив спортивное гражданство страны.