В "Югре" рассказали, при каких условиях клуб может подать заявку на вступление в КХЛ

Во вторник заявку на участие в КХЛ подала тольяттинская "Лада"

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Югра" рассмотрит вопрос о подаче заявки на участие в чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), если решит финансовые вопросы. Об этом ТАСС в четверг рассказал генеральный директор ханты-мансийского клуба Василий Филипенко.

Во вторник заявку на участие в КХЛ подала тольяттинская "Лада". Заявка двукратного чемпиона России будет рассмотрена советом директоров КХЛ в марте 2023 года.

"Когда финансовый вопрос решится, с большим удовольствием подадим заявку. Относительно того, сколько нужно денег, то это вопрос, я бы сказал, философский, - сказал Филипенко. - Учитывая пол зарплат (405 млн рублей - прим. ТАСС), входить на минимуме - не самый правильный вариант. Надо заходить в лигу уверенно, поэтому денег нужно много".

"Югра" выступала в КХЛ с 2010 по 2018 год, команда дважды выходила в плей-офф (2011, 2012), оба раза вылетев в первом раунде. Сейчас команда выступает во Всероссийской хоккейной лиге (прежнее название - Высшая хоккейная лига), чемпионом которой становилась в 2009, 2010 и 2021 годах.