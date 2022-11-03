Плющенко рассказал, что не будет праздновать 40-летие из-за обилия тренерской работы

Евгений Плющенко отметил, что находится на соревнованиях в Казани

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и владелец академии "Ангелы Плющенко" Евгений Плющенко не будет праздновать свой день рождения из-за подготовки подопечных к третьему этапу Гран-при России в Казани. Об этом Плющенко сообщил ТАСС в четверг.

3 ноября Плющенко исполнилось 40 лет.

"Сейчас я на соревнованиях в Казани, все [проходит] в тренировочном процессе, соревновательном. Сейчас у нас много дел - соревнование, потом 5 ноября уезжаем, 6 ноября - мое шоу в Санкт-Петербурге, "35 лет на льду", - сказал Плющенко. - Все в работе, не отмечаем, не празднуем - не то время, надо работать. Я думаю, 20-летний Евгений Плющенко был бы очень доволен собой в 40 лет, я не жалуюсь, жизнь прекрасна, результаты есть, процветаем, творим, только вперед. Да, Алексей Николаевич [Мишин] (бывший тренер Плющенко - прим. ТАСС) поздравил".

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом - в мужском одиночном катании (2006) и в командном турнире (2014). Также на его счету две серебряные медали Игр в мужском одиночном катании (2002, 2010). Фигурист три раза становился чемпионом мира (2001, 2003, 2004) и семь раз - чемпионом Европы.