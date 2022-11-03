Шахматист Карякин рассказал о состоянии здоровья Карпова

Врачи говорят, что у гроссмейстера положительная динамика, отметил Сергей Карякин

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии 12-го чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова. Об этом ТАСС в четверг сообщил гроссмейстер Сергей Карякин.

"Я на связи с его родственниками. Ситуация неприятная, все случилось совершенно неожиданно, но врачи говорят, что [у Карпова] положительная динамика, и все будет хорошо", - рассказал Карякин.

31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в своем Telegram-канале сообщил, что Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных и введен в искусственную кому. Помощник Карпова Альберт Степанян в беседе с ТАСС опроверг информацию о нападении. Telegram-канал "112" утверждал, что Карпов подключен к аппарату ИВЛ, у гроссмейстера были диагностированы отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. При этом, по информации источника, во время госпитализации Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жена гроссмейстера Наталья Карпова в интервью газете "Известия" подтвердила госпитализацию шахматиста. По ее словам, Карпов получил бытовую травму, но "находится в удовлетворительном состоянии, все опасения сняты, а гематома в положительной динамике". Госпитализацию Карпова подтвердили и во фракции "Единая Россия", членом которой он является.

Карпову 71 год, он является 12-м чемпионом мира. Становился двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР. Карпов девять раз был удостоен шахматного "Оскара" - награды, присуждавшейся лучшему игроку года. Получил звание гроссмейстера в 1970 году, в 1965 году ему было присвоено звание мастера спорта СССР.