3 ноября, 10:50
Фигурное катание

Команды Плющенко, Тутберидзе и Мишина выступят на чемпионате России по прыжкам

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге в декабре

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Команды двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заслуженных тренеров России Этери Тутберидзе и Алексея Мишина примут участие в чемпионате России по прыжкам 4 декабря. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В рамках соревновательного дня состоятся командный и личный турниры. В командном турнире Плющенко, Тутберидзе и Мишин выведут на лед команды, сформированные из воспитанников своих школ, а также приглашенных спортсменов. В личном турнире будет определен чемпион России по прыжкам среди женщин и мужчин, а также абсолютный чемпион по всем категориям.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге, жеребьевка состоится 3 декабря. 

Теги:
Фигурное катание
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