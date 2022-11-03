Шахматист Карякин и боксер Лебедев рассказали о посещении новых регионов России

Сергей Карякин отметил, что готов проводить мастер-классы с детьми на освобожденных территориях

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин был рад посетить новые регионы Российской Федерации. Об этом он в четверг рассказал на марафоне "Знание о героях".

"Я жил [в детстве] в Кроматорске и регулярно бывал в соседних городах - Славянске, Мариуполе, все города региона я хорошо знаю, объездил, - сказал Карякин. - В этом году, когда я посещал Донецк, то было чувство, что я вернулся в то место, где мне хорошо. Сейчас ситуация сложная, но мы ее переживем. Я еще много раз поеду и в Донецк, и на другие освобожденные территории. Пока ситуация сложная, мы ждем общей победы, но я готов проводить мастер-классы с детьми на освобожденных территориях, безусловно".

Новые регионы РФ посетил и боксер Денис Лебедев. Он рассказал, что не так давно побывал в Мариуполе, куда привез флаг России, местные жители подходили к нему и просили повесить флаг у них, на что боксер спрашивал, не снимут ли они флаг после его отъезда. "На меня даже обиделись за такие слова", - отметил Лебедев.

Карякину 32 года, он занимает 10-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). В 2016 году шахматист одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). Лебедеву 43 года, россиянин владел чемпионскими титулами по версиям по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России.