Фигуристка Коломенская заявила, что пересматривает "Лебединое озеро" Ильиных и Кацалапова

В четверг Коломенская и Фролов выиграли юниорский этап Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Коломенская, выступающая в дуэте с Артемом Фроловым, вдохновляется произвольным танцем олимпийских чемпионов 2014 года в командном турнире Елены Ильиных и Никиты Кацалапова на музыку из балета "Лебединое озеро". Об этом Коломенская в четверг рассказала журналистам.

В четверг Коломенская и Фролов выиграли юниорский этап Гран-при России в Казани, набрав по сумме двух танцев 169,33 балла. Вторыми стали Анна Румак и Глеб Гончаров (164,60), третьими - София Алексова и Илья Владимиров (158,43).

"Вдохновляют олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, у них потрясающий конек, они проживают каждую свою программу. Также мне очень нравились Тесса Вертью и Скотт Моир, тоже потрясающая пара, но я больше склоняюсь к Пападакис и Сизерону, Тесса со Скоттом очень темпераментные, эмоциональные, а Пападакис и Сизерон мягкие, но при этом чувственные. Пересматриваю потрясающее "Лебединое озеро" Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, пересматривала даже сейчас, из советских нравятся Бестемьянова и Букин, Грищук и Платов", - сказала Коломенская.

Фролов рассказал, что часто обсуждает свои выступления с одногруппником бронзовым призером чемпионата России 2021 года Егором Базиным, выступающим в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой. "С Егором люблю часто обсудить, когда прокат только прошел, обсудить, что и как. В ритм-танце, к сожалению, не получился второй твиззл, пообщался с ним, стало полегче", - отметил Фролов.