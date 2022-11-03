Российская гимнастка Семухина получила травму колена на турнире в Белоруссии

Спортсменка получила повреждение во время исполнения опорного прыжка

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по спортивной гимнастике Арина Семухина получила травму коленного сустава в заключительный день международного "Турнира спортивной славы" в белорусском Могилеве. Об этом ТАСС сообщила в четверг старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"К сожалению, сегодня во время исполнения опорного прыжка травмировала колено Арина Семухина, - сказала Родионенко. - Мы приняли решение не оставлять гимнастку в Могилеве, она под наблюдением врача вернется в Москву вместе с командой, а завтра после прибытия сразу отправится в клинику ФМБА".

17-летняя Семухина входит в основной состав сборной России, в апреле на чемпионате страны в Казани она выиграла серебряную медаль в упражнении на брусьях.