Третий этап детского футбольного благотворительного турнира пройдет 19 ноября в Перми

В турнире принимают участие дети из детских домов, неполных и малообеспеченных семей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пермь примет третий этап детского футбольного благотворительного турнира "Чемпионат победителей", соревнования пройдут 19 ноября. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе благотворительного фонда "Ветер добрых перемен", который является организатором соревнований.

Первые два этапа состоялись в Химках и Саранске. В турнире принимают участие дети из детских домов и неполных и малообеспеченных семей.

Следующие этапы турнира планируется провести в Сочи, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Победители каждого регионального этапа в сентябре 2023 года сыграют в суперфинале, который пройдет в Москве.