"Авангард" запустил франчайзинговый проект своей детской хоккейной школы

Cистема направлена на поиск талантливых игроков и молодых тренеров

ОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" запустил франчайзинговый проект своей детской хоккейной школы, который направлен на увеличение популярности этого вида спорта и поиск талантливых юных игроков для своей хоккейной академии, рассказал в четверг журналистам генеральный директор клуба Сергей Белых. Тренеры школ в других регионах России будут проходить стажировки в омской академии, а детей будут обучать по разработанным в "Авангарде" современным методикам.

"Два года шла разработка и актуализация тренировочных методик и методик обучения тренерского состава. Нам в первую очередь интересна массовость [привлечения детей к хоккею]. Ну и, конечно, мы рассчитываем, что дети, вовлеченные в нашу систему, станут нашими болельщиками", - рассказал Белых об этом проекте.

По словам директора хоккейной академии "Авангард" Евгения Хацея, пилотный проект рассчитан на 10 лет, он будет охватывать детей в возрасте до 10 лет. "Мы будем смотреть тренеров, которые работают на местах, обучать, потом раз в несколько месяцев будет приезжать наша делегация и анализировать, как они обучают детей", - рассказал он. Все дети будут включены в общую базу, лучшие из них получат возможность обучаться в омской академии.

Белых добавил, что франчайзинговая система направлена на поиск не только талантливых игроков, но и молодых тренеров. "У нас есть неплохой пример - наша программа массового хоккея в Омске, где для 30 площадок мы набрали молодых ребят, и некоторые из них за три года уже перешли на работу в академию", - отметил он.

Генеральный директор партнера "Авангарда" компании "Лига спорта", которая управляет брендами футбольных школ "Спартак" и "Юниор", Андрей Коломеец рассказал, что ряд хоккейный школ российских регионов уже рассматривают возможность присоединения к франшизе. "Есть заинтересованные люди в Красноярске, Сочи, Тюмени, еще несколько регионов, - сказал он. - Мы хотим качественно масштабироваться, поэтому подбираем те организации, которые будут с нами по-настоящему взаимодействовать".

По словам руководителя проекта франшизы ХК "Авангард" Александра Антонова, у клуба уже есть три действующих школы в других регионах России. "Совсем недавно, 1 августа, открылась школа в Москве. Еще есть школы в Бутово и Воронеже. Сейчас у них прямые контракты с нами, но вообще мы планируем связать их с франшизой", - сказал ТАСС Антонов.