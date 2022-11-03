Теннисист Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже

Россиянин в двух сетах проиграл датчанину Хольгеру Руне

ТАСС, 3 ноября. Россиянин Андрей Рублев в четверг проиграл представителю Дании Хольгеру Руне в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Руне, не получившего номера посева на турнире. Рублев был посеян под седьмым номером. В четвертьфинале датчанин встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (первый номер посева).

В среду стало известно, что Рублев квалифицировался на Итоговый турнира ATP, который пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине.

Рублеву 25 лет, он занимает девятое место в рейтинге ATP. На его счету 12 титулов под эгидой организации. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, в составе сборной России - обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала.

Руне 19 лет, он является 18-й ракеткой мира. На счету датчанина два титула под эгидой ATP. Лучшим результатом Руне на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира составляет €5,4 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович. Из российский теннисистов на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).