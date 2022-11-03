В "Сочи" заявили, что тренера Гаранина не будет на скамейке запасных в игре со "Спартаком"

По словам гендиректора "Сочи" Дмитрия Рубашко, тренер пропустил занятие команды из-за недомогания

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Старшего тренера футбольного клуба "Сочи" Вадима Гаранина не будет на скамейке запасных в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Матч между "Сочи" и "Спартаком" пройдет 5 ноября и начнется в 14:00 мск.

"Отсутствовал на тренировке? Недомогание может быть у людей, заболеть могут люди, - сказал Рубашко. - Вы дадите людям спокойно поработать? Я не думаю, что он выбыл надолго. Думаю, что его не будет на скамейке запасных на матче со "Спартаком".

Гаранину 51 год, он возглавил тренерский штаб "Сочи" 20 июня. Специалист не имеет тренерской лицензии категории Pro, в связи с чем в тренерский штаб вошел Александр Точилин, который занимает должность главного тренера.

"Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 15 матчах.