Фигуристы Осокина и Грицаенко рассказали, что им нравятся программы Степановой и Букина

Спортсмены победили на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в парном катании

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Российским фигуристам Елизавете Осокиной и Артему Грицаенко, выступающим в парном катании, нравятся программы призеров чемпионатов Европы Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом журналистам в четверг рассказал Грицаенко.

В четверг Осокина и Грицаенко выиграли турнир в парном катании на юниорском этапе Гран-при России в Казани. Партнер упал с тройного сальхова, к которому планировалось присоединить второй прыжок, из-за чего каскад фигуристы сделали с тройным тулупом.

"Хочется сделать программы как у танцоров, чтобы катание было не чисто спортивным. Мне лично нравятся все программы Александры Степановой и Ивана Букина, такой стиль, все наотмашь, у Натана Чена так, но он далеко впереди. Не было времени думать о четверных элементах, может, через год-два, пока что если и видим себя в четверных, то это подкрут. У нас еще два этапа по мастерам - Самара и Пермь", - сказал Грицаенко.

"Так сложилось, что мы первые, для нас хорошая работа. У нас был план - если кто-то упадет на первом прыжке, присоединить к другому. Конечно, согласовывали как раз на заходе на тулуп. Пока я вставал, не видел, что сделала Лиза, она сказала: "Делаем каскад". Бывает подбадриваем друг друга во время прокатов "давай" или, наоборот, "спокойнее" или "легче". Были опасения, как я буду себя чувствовать после короткой программы, пришлось себя успокоить, самое сложное - после разминки ждать три пары", - добавил он.

Этап Гран-при России в Самаре пройдет с 18 по 20 ноября, этап в Перми состоится с 25 по 27 ноября.