Пиняев и Сычевой впервые вызваны в сборную России по футболу

Всего в расширенный состав вошли 37 игроков

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев и нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой вошли в расширенный состав сборной России по футболу. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего на ноябрьский сбор в команду вызвано 37 футболистов. 17 ноября сборная России в Душанбе проведет товарищеский матч с командой Таджикистана.

В расширенный состав вошли вратари Антон Шунин ("Динамо"), Александр Селихов ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сергей Песьяков ("Ростов"); защитники Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба - "Зенит"), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Руслан Литвинов (все - "Спартак"), Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелехин (все - "Ростов"), Артем Макарчук ("Сочи"), Илья Агапов ("Пари НН"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов"), Мингиян Бевеев ("Урал"); полузащитники Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба - "Ростов"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба - "Зенит"), Никита Кривцов, Ильзат Ахметов (оба - "Краснодар"), Максим Глушенков, Пиняев (оба - "Крылья Советов"), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба - "Динамо"), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба - "Спартак"), Лечи Садулаев ("Ахмат"); нападающие Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак") и Сычевой ("Оренбург").

Пиняеву 18 лет. В текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел девять матчей и забил два гола. 26-летний Сычевой забил 11 мячей в 13 матчах РПЛ. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций до дополнительного уведомления.