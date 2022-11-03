В "Ахмате" назвали авансом включение Садулаева в расширенный состав сборной России

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров считает, что полузащитник заслужил вызов в национальную команду

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Включение полузащитника грозненского "Ахмата" Лечи Садулаева в расширенный состав сборной России по футболу является для игрока авансом, который нужно отрабатывать. Такое мнение ТАСС в четверг высказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

3 ноября был опубликован расширенный состав сборной России на тренировочный сбор в ноябре. Впервые в расширенный состав национальной команды попал Садулаев.

"Пока комментировать нечего, раз его включили в расширенный список, значит, наверное, заслужил, - сказал Айдамиров. - А когда уже попадет в заявку сборной, порадуемся за него. Естественно, мы рады, я думаю, что он сам радуется этому. Но это только расширенный список, он должен стремиться попасть в состав сборной, к чему мы его и призываем всегда".

"У нас есть тренер национальной команды Валерий Георгиевич Карпин, раз он его включил в список, значит, человек, наверное, заслужил. Он, наверное, хочет поближе познакомиться, понять. Пока это, скажем так, аванс, который нужно отрабатывать", - добавил Айдамиров.

Садулаеву 22 года, он выступает за "Ахмат" с 2019 года. В текущем сезоне футболист забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) и Фонбет - Кубке России.