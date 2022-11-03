Знарок рассказал о влиянии Билялетдинова на тренерский штаб "Ак Барса"

По словам главного тренера команды, бывший наставник "Ак Барса" постоянно помогает и подсказывает его штабу

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов находится в трудные времена рядом с командой. Об этом журналистам в четверг рассказал нынешний наставник казанского клуба Олег Знарок.

"Он нам постоянно помогает, находится рядом с нами, где-то он нам подсказывает, он опытный тренер. Естественно, мы прислушиваемся", - сказал Знарок.

В четверг "Ак Барс" на своем льду в серии буллитов (2:1) победил уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Очень плохой второй период. Правильно играть стали во время третьего периода. Первый мы еще более-менее [провели]. Второй кошмарный был", - прокомментировал игру Знарок.

Он отметил, что команда старается прийти к стабильности. "Я надеюсь, команде придет уверенность, третий период был хороший, на характере сыграли", - добавил тренер.

Билялетдинов возглавлял "Ак Барс" с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Под его руководством казанская команда трижды выигрывала Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).