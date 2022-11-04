Хет-трик Кузьменко принес "Ванкуверу" победу над "Анахаймом" в матче НХЛ

"Ванкувер" победил со счетом 8:5

ТАСС, 4 ноября. "Ванкувер" дома со счетом 8:5 обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в пятницу.

В составе победителей хет-трик оформил россиянин Андрей Кузьменко (46, 55, 57-я минуты), также отличились Бо Хорват (20, 60), Элиас Петтерссон (30), Джей Ти Миллер (34), Дакота Джошуа (46). У "Анахайма" шайбы забросили Трой Терри (17), Райан Строум (40), Макс Комтуа (48), Тревор Зеграс (54), Макс Джонс (58).

Кузьменко также отметился голевой передачей. Россиянин проводит дебютный сезон в НХЛ, в 10 матчах он набрал 10 очков (6 голов + 4 передачи). В матче против "Анахайма" голевой пас на свой счет также записал одноклубник Кузьменко Илья Михеев.

"Ванкувер" занимает шестое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 8 очков в 11 матчах. "Анахайм" идет восьмым с 7 очками за 11 встреч. В следующем матче "Ванкувер" 6 ноября дома сыграет с "Нэшвиллом", "Анахайм" в тот же день на выезде встретится с "Сан-Хосе".

В другом матче игрового дня "Даллас" со счетом 7:2 обыграл "Аризону", в составе победителей голом отметился российский форвард Денис Гурьянов.