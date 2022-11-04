Чесноков считает, что Медведеву по силам выйти в полуфинал Итогового турнира ATP

Соревнования пройдут с 13 по 20 ноября в Турине

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев может хорошо выступить на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и выйти в полуфинал соревнований. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

На проходящем в эти дни турнире серии "Мастерс" в Париже Медведев проиграл в матче второго круга, его соотечественник Андрей Рублев - в матче третьего круга.

"Наши теннисисты быстро отстрелялись на турнире в Париже, но в этом ничего страшного нет. Рублеву и Медведеву нужно готовиться к Итоговому турниру ATP. Я думаю, и у Медведева, и у Рублева очень хорошие шансы показать достойный результат на соревнованиях, им не нужно расстраиваться из-за быстрого проигрыша на этой неделе. У Медведева хорошие шансы выйти в полуфинал, у него есть все возможности для этого", - сказал Чесноков.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине. Помимо Медведева и Рублева, в соревнованиях примут участие испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, серб Новак Джокович и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Медведеву 26 лет, он занимает четвертое место в рейтинге АТР. На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года, в том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. Медведев выигрывал Итоговый турнир ATP в 2020 году, а в 2021 году вышел в финал соревнований.

Рублеву 25 лет, он занимает девятое место в рейтинге ATP. На его счету 12 титулов под эгидой организации. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, в составе сборной России - обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала.