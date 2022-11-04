Российский футболист Хайкин заявил, что покинет норвежский "Будё-Глимт"

Вратарь назвал это решение сложнейшим в своей жизни

ТАСС, 4 ноября. Российский вратарь норвежского футбольного клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин не будет продлевать контракт с командой. Об этом он сообщил в пятницу в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с "Будё-Глимт", это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни. Я всегда буду благодарен "Будё-Глимт" за то, кем я стал", - написал Хайкин.

"После нескольких отказов в 2019 году я был максимально близок к завершению карьеры, но потом возник вариант с клубом с севера Норвегии. И с тех пор началось мое невероятное приключение. Куда бы ни привела меня судьба, частичка моего сердца всегда будет черно-желтой. Я не прощаюсь, а говорю до свидания", - добавил футболист.

Вратарь сопроводил свой пост подписью: "Увидимся в воскресенье". 6 ноября "Будё-Глимт" дома сыграет с "Викингом" в матче чемпионата Норвегии. После 28 матчей "Будё-Глимт" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 54 очка.

Хайкину 27 лет, он выступает за "Будё-Глимт" с марта 2019 года и в составе команды стал двукратным чемпионом Норвегии. До норвежского клуба он выступал за португальский "Насьонал", российские "Мордовию" и "Кубань", израильские "Бней-Иегуду" и "Хапоэль" (Кфар-Сава).